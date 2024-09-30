Rekabet’ten 8 ayda 5 milyar ceza

Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya ve Yunanistan'ın rekabet otoriteleri Balkan Rekabet Platformu'nun temellerinin atılması amacıyla İstanbul'da buluştu. Platformun ilk etkinliği Rekabet Kurumu'nun organizasyonuyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Rekabeti sınırlayıcı ve piyasa yapısını bozucu faaliyetleri engellemek için önemli mevzuat değişiklikleri gerçekleştirdik. Rekabet Kurumu'nun; gerek kartel oluşumu ve rekabet bozucu eylemlere, gerekse hakim durumu kötüye kullanma çabalarına karşı önleyici yetkileri vardır. Kurum, sektörlere yönelik denetimleri sonucunda bu yılın ilk 8 ayında toplam 142 firmaya 4 milyar 840 milyon lira idari para cezası kesmiş bulunmaktadır" dedi.Rekabeti sınırlayıcı ve piyasa yapısını bozucu faaliyetleri engellemek için önemli mevzuat değişiklikleri gerçekleştirdiklerini anlatan Bolat, "İç ticareti düzenleme anlamında; şirketler hukuku ile perakende ticarete ilişkin mevzuatlarda önemli düzenlemeler gerçekleştirdik. Bu çerçevede, otomotiv sektörüne yönelik düzenlemeler kapsamında 'Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği' yürürlüğe soktuk. Emlak sektörüne yönelik düzenlemeler kapsamında ise Elektronik İlan Denetleme Sistemi (EİDS) yetki doğrulma uygulamasını 15 Eylül itibarıyla devreye aldık. Ayrıca; sebze ve meyve ticareti ile lisanslı depoculuk alanlarında da bazı mevzuat düzenlemeleri yaptık. 29 Mayıs'ta yürürlüğe giren değişiklikle de fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları da büyük ölçüde artırıldı" ifadelerini kullandı. Bolat, ilk 8 ayda ise 127 bin gerçek ve tüzel kişiye 1 milyar 218 milyon lira idari para cezası kesildiğini vurguladı.Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ise konuşmasında, "Rekabet hukuku sorunlarının anlaşılması ve çözümlenmesi adına ortak çalışmalar yapabilir, projeler geliştirilebiliriz. Birbirimize destek olabilir, birbirimizin deneyimlerinden öğrenebilir, gücümüzü ve etkinliğimizi arttırabiliriz. Biz Rekabet Kurumu olarak, işbirliğimizin geliştirilmesi için verebileceğimiz tüm katkıyı sağlamak istiyoruz. Kurumlarımız arasında tesis edilecek bir iş birliğinin hem ülkelerimizde hem de bölgemizde rekabet koşullarının ve rekabet kültürünün güçlendirilmesine hizmet edeceğine yürekten inanıyoruz. Bunun için, üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız" dedi.