Rekabet’ten Apple’a soruşturma

Rekabet Kurulu, kendi ödeme sistemini zorunlu tuttuğu gerekçesiyle Apple hakkında soruşturma başlattı. Kurul, Apple Inc. ve Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi'ne uygulama mağazası App Store'da alternatif ödeme sistemlerini kullandırmaması ve mobil uygulama geliştiricilere yönlendirme karşıtı hükümler uygulaması nedeniyle soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, kurum tarafından, mobil akıllı cihazlar ve bu cihazlara yönelik yazılımlar hakkında ilgili sektörün yapısının, işleyişinin ve sektördeki olası yapısal veya davranışsal rekabet sorunlarının neler olduğunun anlaşılması amacıyla, "Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi" yürütüldüğü belirtildi. Apple'ın uygulama geliştiricileriyle akdettiği sözleşmeler ile "Uygulama İnceleme Yönergesi"nin incelendiğine işaret edilen duyuruda, Apple'ın, App Store'da yer alan uygulama geliştiricilere ödeme sistemleri hususunda birtakım kısıtlamalar getirildiği yönünde şüphe ortaya çıktığı bildirildi.Geliştiricilerin, uygulama içinde kullanıcılarını uygulama dışındaki ödeme kanalları hakkında bilgilendirmesinin engellendiğine işaret edildi. Bu yasak nedeniyle tüketicilerin, alternatif ödeme kanallarının varlığından ve uygulama içindeki fiyat ile uygulama dışındaki fiyat arasındaki farktan haberdar olamamaları sebebiyle daha iyi seçeneklere (daha düşük fiyata) erişme imkânlarının kısıtlanıp kısıtlanmadığının incelenmesi gerektiği belirtildi.