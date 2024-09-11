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Giriş Tarihi: 11.9.2024

Rekabet’ten asansörcülere soruşturma

REKABET Kurulu, asansör bakımı ve onarımı alanında faaliyet gösteren 14 teşebbüs hakkında soruşturma açtı. Kurumun internet sitesindeki duyuruya göre, teşebbüslerin, asansör bakım ve onarım hizmetleri pazarında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerine bakılıyor. Anıl Asansör, Bor Asansör, Bor Konfor Asansör, Çağrı Asansör, Dmr Asansör, EÇ Asansör, Kardeşler Avcı Asansör, Niğde Asansör, Sis-Tek Asansör, Strong Asansör, Tyana Asansör İnşaat, UGR Asansör, Upas Asansör, 51 Asansör hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
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Rekabet’ten asansörcülere soruşturma
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