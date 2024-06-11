Rekabet’ten Google’a 482 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, Google'a, yerel arama hizmetleri soruşturmasında uyguladığı süreli para cezasını durdurarak, otel sorguları bakımından tedbir önerilerini yerine getirmediği süre için 482 milyon lira ceza verdi. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Google'ın genel arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğuna işaret edilerek, firmanın, kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağladığının tespit edildiği anımsatıldı. Bu ihlaller sebebiyle Kurul, 2021 yılında Google'a 296 milyon 84 bin 899 lira para cezası vermişti.Google'a ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için birtakım yükümlülükler getirilirken Google geçen sürede de yükümlülüklerini yapmadı. Google, rakip yerel arama hizmetlerine ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşullarını sağlaması gerekirken, sadece yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları içeren tedbir önerilerini sundu.Kurul ise 21 Mart 2024 tarihli toplantısında, firma tarafından sunulan bu tedbir önerilerinin uygulanmasına ve 3 aylık süre zarfınca izlenmesine karar vermişti. Bu süreçte Google'ın karar verilen yeni tasarımları otel sorguları bakımından uygulamadığı, dolayısıyla bahsedilen yükümlülükleri tam olarak yerine getirmediği tespit edildi. Açıklamada bunun üzerine Kurul'un, Google'a her gün için idari para cezası uygulanmasına karar verdiği anımsatıldı.