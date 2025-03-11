Rekabet’ten teknoloji perakendecilerine soruşturma

REKABET Kurulu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesi çerçevesinde dev market zincirlerine yönelik başlattığı soruşturmanın ardından aynı madde kapsamında, bu kez teknoloji sektörüne odaklandı. Kurul, sektörde faaliyet gösteren bir tedarikçi firma ile birçok perakendeci şirket hakkında fiyat istikrarsızlığına neden oldukları iddiasıyla soruşturma başlattığını duyurdu. Bu madde, piyasada ürün ve hizmet fiyatlarının istikrarını bozabilecek davranışları açıkça yasaklıyor. Soruşturmanın ardından kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.