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Giriş Tarihi: 16.5.2022

Reklam Kurulu 17 milyon lira ceza kesti

Reklam Kurulu 17 milyon lira ceza kesti
Reklam Kurulu, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmalara yılın ilk 4 ayında 17 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladı. Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, incelemeler neticesinde 668 dosya kurallara aykırı bulundu, 504'ü hakkında reklam durdurma, 164'ü için ise idari para ve durdurma cezaları verilmesi kararlaştırıldı. Reklam Kurulu gündeminde görüşülerek aykırı bulunan 668 dosyanın büyük bölümünü sağlık, gıda ve kozmetik sektörü tanıtımları oluşturdu. Bu sektörleri teknoloji, dayanıklı tüketim malları ve turizm sektörleri izledi. Tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmalara yılın ilk 4 ayında 17 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı. Söz konusu dönemde sosyal medya fenomenleri olarak da bilinen sosyal medya etkileyicilerinin reklam faaliyetlerine yönelik 12 dosya görüşülürken 10'unda mevzuata aykırılık tespit edildi. Mevzuata aykırı bulunan dosyalardan 8'i hakkında durdurma, 2'si hakkında ise idari para ve durdurma cezaları verildi.

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Reklam Kurulu 17 milyon lira ceza kesti
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