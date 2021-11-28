Reklamlara zekâ katan Wordego yatırım aldı

2012 yılında Okan ve Utku Erol tarafından İstanbul
Teknokent'te kurulan Wordego girişimi Keiretsu Forum Türkiye ve Saudi Group'un liderlik ettiği turda 450 bin dolar yatırım aldı. Wordego, e-ticaret işletmelerine yapay zeka tabanlı reklam analitiği platformu Wordego ve yapay zeka tabanlı e-ticaret dönüşüm platformu Sortext olarak hizmet sunuyor.
DÖNÜŞÜM SKORU
Girişimin kuruluşa adını veren ilk ürünü Wordego, e-ticaret işletmelerinin hedefledikleri her bir internet kullanıcısı için birim reklam tekliflerini kullanıcının dönüşüm skoruna göre otomatik olarak ayarlamasını ve böylece minimum reklam harcamasıyla maksimum reklam yatırımı getirisi elde etmelerini sağlıyor. Girişimin ikinci ürünü Sortext ise, e-ticaret işletmelerinin sitelerine ilk kez gelen ziyaretçilerin dönüşümünü ikiye katlamalarını ve böylece web mağazalarının gelirlerini ekstra yatırım yapmadan yüzde 20'den fazla artırmalarını sağlıyor.
HEDEF BÜYÜME
Wordego kurucularından Okan Erol, Wordego'nun, 450 bin dolarlık yatırım ile yurtiçi ve yurtdışı pazarını genişletmeyi ve daha fazla tüketiciye kişiselleştirilmiş online alışveriş deneyimi sunarak, nihayetinde e-ticaret işletmelerinin gelirlerini daha da artırmayı hedeflediklerini ifade etti.
Erol, 450 bin dolarlık yatırım turuyla, girişimlerinin bugüne kadar aldığı toplam yatırımın, 2019'daki 400 bin dolar yatırım ve 2020'deki 200 bin dolar köprü yatırım turuyla birlikte 1 milyon dolar seviyesini aştığının da altını çizerek, "Wordego olarak Chicago, Berlin ve İstanbul'da yapay zeka tabanlı yenilikçi çözümlerimizle, e-ticaret işletmelerinin ziyaretçi dönüşümünü en üst düzeye çıkarmalarına ve ekstra bir yatırım yapmadan satış gelirlerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Wordego ve Sortext girişimimiz, moda ve güzellikten sağlık ve kişisel bakıma, elektronik ve medyadan lüks ve mücevhere, gıda ve perakendeden ev ve dekorasyona, kitap ve kırtasiyeden oyuncak, oyun ve hobi sektörlerine kadar çok sayıda yerli ve yabancı e-ticaret işletmesi tarafından yaygın olarak kullanılıyor" şeklinde konuştu.