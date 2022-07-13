Rekor enflasyon Amerikalıları vurdu

ABD'de enflasyon, enerji fiyatlarındaki artış, gıda ve kiraların hızlı yükselişi ile birlikte haziran ayında 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dün açıklanan verilere göre enflasyon yıllık bazda beklentileri de aşarak yüzde 9.1 olarak gerçekleşti. Beklentiler bir önceki yıla göre yüzde 8.8 artış olması yönündeydi. Yüzde 9.1 oranı, ABD Merkez Bankası Fed'in bu ayın sonunda başka bir büyük faiz artırımı yapma yolunda baskıları artıracak.Enflasyon rakamı 1981'in sonundan bu yana en büyük artışı gösterdi. Geniş çapta takip edilen enflasyon göstergesi, daha yüksek benzin, barınma ve gıda maliyetlerinin etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 1.3 artarak 2005'ten bu yana en yüksek aylık artış rakamına ulaştı. Gıda ve enerji hariç tutulan çekirdek enflasyon yüzde 6'dan yüzde 5.9'a çok sınırlı gerileme gösterdi. Ancak fiyatlar üst üste üçüncü ay artmış oldu. Tüm kalemler arasında en büyük katkı enerjiden oldu.Piyasalar, 27 Temmuz'da yapılacak Fed toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına artık kesin gözüyle bakıyor. ABD vadeli işlemleri enflasyon verisi öncesinde küçük kazançlar yaşasa da bir anda hızlı bir düşüşe geçti. Piyasa açılmadan önce düşüş oranları yüzde 2'leri buldu. Enflasyon Başkan Joe Biden'ın onay oranlarını aşağı çekiyor. Bu sonbaharda Kongre Demokratları için de büyük siyasi riskler var. Dün 108.50 ile 20 yılın zirvesine çıkan Dolar Endeksi de veri öncesi 107.80'e geriledi. Beklentileri aşan enflasyonun ardından endeks ilk tepki olarak 108.40'a çıktı.ULUSLARARASI Para Fonu (IMF), ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinde bir kez daha düşürerek 2022 yılı beklentisini yüzde 2.9'dan yüzde 2.3'e ve 2023 için yüzde 1.7'den yüzde 1'e indirdi. Fondan yapılan açıklamada, ABD ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonun tamamlandığı aktarıldı. Açıklamada ABD'nin, Kovid-19 salgınının neden olduğu şoktan hızla toparlandığı kaydedildi. Talebin hızla toparlanmasının, artan enerji fiyatlarının ve küresel arz kesintilerinin enflasyonda önemli bir ivmeye yol açtığına işaret edilen açıklamada, ücret ve fiyat baskılarının ekonomide hızla yayıldığı belirtildi. Açıklamada, ABD'nin bu yıl yüzde 2.3 ve gelecek yıl yüzde 1 büyümesinin beklendiği bildirildi.tarafında bunlar olurken gıda üretimi ve ihracatında yaşanan olumsuzluklar AB ülkelerinde fiyat artışlarını körüklüyor. Gıda fiyatlarındaki artışlara ilişkin haziran ayı nihai verilerini yayınlayan Hollanda İstatistik Kurumu, gıda fiyatlarının yüzde 11 arttığını bildirdi. Hollanda'da gıda fiyatlarında yaşanan bu artış 1976'dan bu yana gıda fiyatlarındaki en yüksek oran. Gıda fiyatlarındaki en yüksek artış et ve süt ürünlerinde. Artışın en çok yüzde 16 ile et, yüzde 14 ile süt ürünlerinde olduğu belirtilen açıklamada, gıda üreticilerinin geçen yıldan bu yana fiyatları toplamda yüzde 23 artırdığına dikkat çekildi.