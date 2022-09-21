Rekor seviye! Hazır giyim ve konfeksiyondan 14,2 milyar dolarlık ihracat

6,1 ARTIŞLA 1 MİLYAR 842 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Ağustos 2021'de 1 milyar 736 milyon dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de bu yılın aynı döneminde yüzde 6,1 artışla 1 milyar 842 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Ağustos 2022'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 artışla 14 milyar 248 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle sektör tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos ihracatına ulaştı.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1,3 milyar dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 152 milyon dolarla Bursa ve 123 milyon dolarla İzmir takip etti.

Sektörün bu yılın ocak-ağustos döneminde yaptığı 14,2 milyar dolarlık ihracatın 9,8 milyar doları İstanbul'dan, 1,2 milyar doları Bursa'dan ve 1 milyar doları da İzmir'den gerçekleştirildi.