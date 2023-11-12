Rekor yılında CEO’ların ilgi odağı olduk

2023 sonunda otomotiv pazarında satış rekoru kırmaya yaklaşan Türkiye, otomotiv CEO'larının ilgi odağı olmaya devam ediyor. CEO'ların biri geliyor, diğeri gidiyor. Geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden Peugeot CEO'su Linda Jakcson, Türkiye'nin marka için önemini anlattı. Bir önceki ziyaretinde Peugeot'nun tüm dünyadaki satışlarının yüzde 7'sini Türkiye'nin oluşturduğunu söyleyen Jakcson, Türkiye'nin Peugeot pazarları arasında beşinci sırada olduğunu ifade etti. Jakcson, "Dokuzuncu sıradan beşinciliğe yükselmek büyük başarı. Birinci sırada Fransa var. İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya'dan sonra Türkiye var" dedi.Ekim sonu itibarıyla Peugeot'nun toplam pazarda beşinci sıraya yükseldiğini ve pazar payının yüzde 6.7'ye çıktığını açıklayan Jakcson, "Türkiye SUV satışlarına baktığımızda, pazar lideriyiz, piyasa lideriyiz. Hafif ticaride üçüncü sıradayız. Önemli üç modelimiz, 408, 508 ve 2008. Bunlar oyunu değiştiren modellerdir. 408'de bilmiyorum farkında mısınız ama Türkiye en iyi satışı yapan ülke oldu. Dünyada iki numara, Avrupa'da bir numara. Türkiye hakikaten standartları belirliyor bu anlamda. Diğer pazarlar onu takip ediyor" diye konuştu. 2024 sonu itibarıyla Peugeot'nun tüm modellerinin bir elektrikli versiyonu olacağını ifade eden Jakcson, şöyle devam etti: "2023-2024'te beş yeni elektrikli araç çıkacak. Yeni 208 birinci çeyrekte, 3008 elektrikli ikinci çeyrekte gelecek. Hafif ticari araç gamımız yenilenmiş haliyle yılın ikinci yarısının ortasında çıkacak. Yeni 5008 üçüncü çeyrekte sahneyi değiştirecek şekilde atak yapacak. Yeni bebeğimiz dediğimiz E-3008'e ileri seviye SUV ismini veriyoruz. Stellantis'in STLA medium dediğimiz orta platformun ilk aracı bu aslında. 525 km menzili var ve 700 km menzillisi de yakında çıkacak."