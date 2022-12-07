Remzi Özcan: 20 yılda 60 ocak 5 fabrikayı bu ülkeye kazandırdık

Bakan Varank 2021 yılında temeli atılan fabrika yatırımının 2022 yılında faaliyete geçtiğini anımsattı ve yaklaşık 40 milyon liralık yatırımla Türkiye'deki en teknolojik, en katmadeğerli mermer tesislerinden birini açtıklarını dile getirdi. Varank ayrıca, Karamehmet Mermer'in üretiminin yaklaşık yüzde 90'nını ihraç ettiğini söyledi.

MUSTAFA VARANK: GELSİNLER YENİ AÇTIĞIMIZ FABRİKAYI ZİYARET ETSİNLER

Türkiye'deki en teknolojik, en katma değerli mermer tesislerinden, fabrikalarından birinin açılışını yapacaklarını belirten Varank, şunları kaydetti:

"Tabii biz bu açılışları gerçekleştiriyoruz. Emin olun şu anda yetişemiyoruz ama bakıyorsunuz birileri bizim yaptığımız bu işlere hep kulp takmaya çalışıyor. Yani bizim yaptıklarımıza onların hayalleri bile yetişemediği için zannediyorlar ki biz var olan fabrikaları açıyoruz. Eskiden beri çalışan fabrikaları yeniden açıyoruz. Ya da olmayan fabrikaları açıyoruz sanıyorlar ama eğer 'Türkiye'de yatırım, üretim, istihdam var mı? Nasıl oluyor bu işler' diye merak edenler varsa basın mensuplarımız karşıda biz buradan çağrı yapıyoruz, gelsinler yeni açtığımız fabrikayı ziyaret etsinler. Türkiye'de yatırım oluyor muymuş? Görsünler."

BAKAN VARANK: YERİN ALTINDA BOŞ YATAN MERMER YATAKLARI ARTIK EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR"

Varank, Afyonkarahisar'ın mermerde çok önemli bir şehir olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Burada yerin altında boş yatan mermer yatakları artık ekonomiye kazandırılıyor. Bu firma üretiminin yaklaşık yüzde 90'nını ihraç ediyor, ülkeye döviz kazandırıyor. Eskiden bu halde gönderdiğimiz mermerleri artık işleyip katma değerli hale getirip gönderiyoruz, satıyoruz. İşte bu tesis onlardan bir tanesi. Ben tabii firma sahibine de bir söz vereceğim, o da bir söylesin bakalım Sanayi ve Teknoloji Bakanı kamuoyunu mu kandırıyor, yoksa gerçekten yatırım yapmış mı?"

REMZİ ÖZCAN: 20 YILDA 60 OCAK 5 FABRİKAYI BU ÜLKEYE KAZANDIRDIK

Bakan Varank'tan sonra söz alan Karamehmet Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Özcan "Aile olarak ülkeye ve sektöre 20 ilde 60 tane Ar-Ge yaparak ocak kazandırdık. 3 ayrı ilde fabrika var. Bu tesiste karşıdaki fabrikanın devamında işleyemediğimiz, ekonomiye kazandıramadığımız ürünleri teknolojik halde ekonomiye kazandırmak için katma değeri artırdık. 20 yılda 60 ocak 5 fabrikayı bu ülkeye kazandırdık." ifadelerini kullandı.

YARIM ASIRLIK TECRÜBE İLE BÜYÜMEYE DEVAM

50 yılı aşkın tecrübesiyle doğal taş sektörünün lideri olan bir aile şirketi olduklarının altını çizen Özcan "Aktif olarak 9 ocağımız ve 3 fabrikamız bulunuyor. Bizlerin önceliği her zaman müşteri memnuniyeti. Üretim felsefemiz; en kaliteli ürünlere ulaşmak için, dinamik kadromuz ile birlikte bir takım ruhu içerisinde çalışmak, teknolojiyi ve sektördeki yenilikleri günü gününe izleyerek çağı yakalamak, Ar-Ge çalışmalarına önem vererek rakiplerimizin bir adım önüne geçmek ve müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Bu bileşenler ile dünya çapındaki prestijli projelerde yer almak firmamızın sağladığı en büyük başarılardandır. Sağladığımız istihdam, oluşturduğumuz kalite ve ülke ihracatında bulunduğumuz katkının yanında sektörümüzde ve dünya çapında bir marka olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu güç ile her geçen gün daha da büyüyeceğiz" dedi.

"İSO 500'DE YER ALMAK İSTİYORUZ"

2022 yılı içerisinde İscehisar Mermer İhtisas OSB içerisinde 35 bin metrekare alan üzerinde kurularak faaliyetlerine başladıklarını belirten Remzi Özcan, "Bu yatırımlarımızla hedefimiz önümüzdeki yıllarda İSO 500 içerisinde iyi bir yer edinebilmek ve bunu kalıcı kılabilmek. İscehisar Mermer İhtisas OSB'de yenilikçi teknolojiler ile donatılmış yeni bir yatırım yaparak, hem istihdam, hem üretim, hem de ihracat rakamlarımızı yukarı çekeceğiz. Böylece Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasındaki sıralamamız da yukarılara doğru çıkacaktır. İSO birinci 500 içerisinde Türkiye'nin sanayi devleri ile aynı listede yer almak istiyoruz" diye konuştu.

120 ÜLKEYE İHRACAT, YÜZLERCE KİŞİYE İSTİHDAM

Karamehmet Mermer'in bu fabrika ile yaklaşık yüzlerce kişiye istihdam sağladığını aktaran Karamehmet Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Özcan "Dünyanın 120'den fazla ülkesine ihracat gerçekleştiren mermer fabrikalarımız, ülkemizin kalkınmasına önemli katkı sağlıyor. İnsan gücü ve teknoloji sayesinde, tasarımlı çalışmalar ortaya çıkıyor. Pandemi nedeniyle durağan döneme giren bu sektörümüzde tekrar bir hareketlilik başladı. Yeni tesisimizde 100 kişiye istihdam sağlarken toplamda 450 kişilik bir çalışma ekibine sahibiz. Daha çok istihdam sağlamaya çalışıyoruz. İlerleyen günlerde istihdama yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Sözlerine devam eden Remzi Özcan şunları söyledi: "Mermercilik katma değerli ürünlerle yol alıyor. Makineleşme yaygınlaşmaya başladı ve şirketlerimizi ürünleri işlemeye başladı, yani katma değerli hale getirdi. Firmalarımız doğal taşı daha ince keserek farklı işlemlerden geçirerek daha kıymetli hale getirip satma imkanını buldu. Taş bizim kıymetimiz, değerimiz. Bu anlamda ihracatımıza büyük katkı veriyor. İtalya, Hindistan, ABD, Çin, Fransa, İngiltere, Almanya, Libya, Tunus, Fas, Cezayir,Irak, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Türki cumhuriyetleri başta olmak üzere 120'den fazla ülkeye mermer ve işlenmiş doğal taş ihracatı gerçekleştiriyoruz. Onun için bugün elimizdeki değeri mümkün olduğunca en kıymetli şekilde satmalıyız. Onu katma değerli hale nasıl getirebiliyoruz ona bakmalıyız. Firmalarımız düne göre bugün daha iyiler. Ülkemize döviz kazandırdığımız için oldukça mutluyuz"

KARAMEHMET MERMER, VERGİ REKORTMENLİĞİ LİSTESİNDE İLK SIRALARDA

Afyonkarahisar Defterdarlığı'nın açıkladığı vergi rekortmenleri listesinde her sene neredeyse ilk 5'te yer alan Karamehmet Mermer'in ülke ekonomisine desteği artarak devam ediyor. Remzi Özcan "İçinde bulunduğumuz süreç, bütün dünyada çok hareketli bir süreçten, dönemden geçiyoruz. Böyle bir ortamda devletin her yönüyle güçlü olması; gelirleriyle, giderlerinin kontrol altına alınmasıyla, sunduğu hizmetle devlet fonksiyonlarının hızlı bir şekilde sunulması milletimizin, devletimizin işini kolaylaştıracaktır. Bir şeyler kazanıyorsak devletimiz sayesindedir. Bu yollar bu hizmet alanları yani aklınıza ne geliyorsa hepsi vergiler sayesinde oluyor. Onun için de vergiler konusunda hepimiz duyarlı olmak zorundayız" diyerek sözlerini tamamladı.