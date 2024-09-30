Reportage Türkiye’den ikinci büyük yatırım

Reportage Türkiye'nin ikinci projesi Afra Park, İstanbul Bahçeşehir 1. Kısım'da 1.5 milyar TL yatırımla hayata geçecek. Toplam 24 bin metrekare alan üzerine yeni nesil 177 adet sıra ve müstakil villadan oluşacak Afra Park'ta metrekare fiyatı ortalama 74 bin TL'den satışa sunulurken, projenin Aralık 2026'da teslim edilmesi hedefleniyor. Reportage Türkiye, Sylvana İstanbul ve Afra Park projeleriyle toplam 3.7 milyar TL yatırım gerçekleştirmiş olacak. Reportage Türkiye CEO'su Kemal Alamo, 4 kıtada faaliyetlerini sürdüren Reportage Properties'in 46 projesi bulunduğunu, geçen yıl 1.3 milyar dolar satış başarısına ulaştığını aktardı.Afra Park'ı Bahçeşehir 1. Kısım'da inşa edeceklerini söyleyen Alamo, "Afra Park ile hedefimiz 1.1 milyar TL ciro elde etmek, gelecek 3 yılda da yeni projelerimizde 1.6 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. İstanbul'un, Avrupa ile Asya arasındaki güçlü konumu ile bu anlamda Avrupa'nın gayrimenkul başkenti niteliğinde olduğunu ifade eden Alamo, "Yakın zamanda İstanbul'u bölge merkezi haline getirerek Arnavutluk ve Rusya'yı buradan yöneteceğiz, Portekiz ve Yunanistan'da geliştireceğimiz projelerin operasyon merkezi olarak İstanbul'u konumlandıracağız" diye konuştu.