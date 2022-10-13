TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkenin resesyon riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye" dedi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret eden Kavcıoğlu, yatırım ve üretim ortamını desteklemek üzere ekonomi politikalarının icra edildiğine işaret ederek, "Son 5 yılın ortalamasına baktığımızda en düşük faiz oranlarının uygulandığını görüyoruz. Sadece kredide değil, mevduat faizinde de devlet tahvilinde de en düşük oranlar geçerli" dedi."Merkez Bankası politika faizi yüzde 12, Hazine yüzde 9.9 ile borçlanıyor" diyen Kavcıoğlu, şöyle devam etti: "2021'in son çeyreğinden itibaren uygulanan para politikası ve makro ihtiyati tedbirlerle kredi kompozisyonunda Türk Lirası'nın payı arttı. KOBİ, esnaf ve tarım kredileri gibi krediye erişim imkânı sınırlı olanların uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman imkânına kavuşarak faaliyetlerini sürdürülebilir kılması amaçlanıyor. Makro ihtiyati politikalarla yatırım, istihdam, katma değerli üretim ve ihracatı artırıcı selektif kredi anlayışını uygulamaya başladık.Kavcıoğlu, 2021'de ortalama yüzde 23 civarında olan ticari kredi faizlerinin yüzde 18 seviyesine gerilediğine de dikkati çekti. ATO Başkanı Gürsel Baran da, Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada, yıllardır sorunlarla mücadele ettiği halde, ekonomik ve siyasi istikrarını koruyarak dünyada güvenli bir ada olarak kalmayı başardığını vurguladı. Baran, "TCMB'nin reel sektörün finansmanını sağlamaya yönelik ihtiyati tedbirleri olumlu yansıyor" dedi.