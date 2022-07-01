Resesyon Nedir? İktisat Ve Ekonomi Terimi Olarak Resesyon Ne Demek, Sebepleri Neler?

Resesyon nedir iktisat terimi midir? Resesyona girmek ne demek? Gibi ifadeler son zamanlarda arama motorlarında en çok aratılan kelimeler arasında yer almaktadır. Bu sorulara kısaca bir açıklık getirecek olduğumuzda şu şekilde bir açıklama yapabiliriz: Resesyon kelimesi daha çok ekonomi bir terimi olup ekonominin büyümesi ya da küçülmesi ile ilgili bir kavramdır. Resesyon kelimesi ile ilgili merak edilen aşağıda yer almakta olup detaylı bilgiye yazımızı okumaya devam ederek ulaşabilirsiniz.

Resesyon Nedir?

Resesyon nedir sorusu son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan sorular arasında yer almaktadır. Resesyon kelime anlamı olarak ekonominin belli bir süre zarfında küçülmesi olarak tanımlanabilir. Stratejik planlamaların en başında belirlenen uzun vadeli büyüme oranlarının olumsuz bir şekilde etkilenmesi ve büyümenin negatif yönde ilerlemesi ya da düşük büyüme oranları ile büyümesi olarak tanımlanabilmektedir.

Resesyona Girmek Ne Demek?

Resesyona girmek ne demek sorusu bu konu ile alakalı en çok araştırılan ikinci sorulardan bir tanesidir. Resesyona girmek belli nedenlerden dolayı oluşmaktadır. Ekonominin resesyona girmesine neden olan etmenler şu şekildedir:

Ülke ekonomisinin büyümesi nüfus artış hızının altına düştüğü durumlarda resesyona girmeye sebep olur.

Kişi başı milli hasılatın durağanlaşması ya da gerilemesi sonucu resesyona girilmektedir.

Ülke içerisindeki işsizliğin artması resesyona girmek için bir nedendir.

Ekonomik anlamdaki tüm üretim faaliyetlerinin düşüşe geçmesi, duraklama ya da gerilemeye başlaması ülke ekonomisinin resesyona girmesindeki etkenler arasında yer almaktadır.

Yukarıda verilen resesyona girme nedenleri göz önüne alındığında ve sürecin uzun bir dönem boyunca devam etmesi durumunda ekonomik bir çöküşün yaşanması söz konusudur. Resesyon ile mücadele etmek için vergilerin azaltılması bir fayda sağlayabileceği gibi, kamu harcamalarının aynı düzeyde bırakılması ya da kısılması da etkili olabilmektedir.