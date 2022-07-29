Resesyondan etkilenmeyecek tek ülke: Türkiye

Tüm dünyada resesyon sürecinin konuşulduğunu belirten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) neredeyse tüm ülkelerde 2022 büyüme beklentisini aşağı doğru güncellediğini söyledi. Yılın üçüncü Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Başkan Kavcıoğlu, "Herhalde Türkiye, yukarı doğru güncellenen ülkelerin başında geliyor. Dünyada bütün ülkeler resesyon konuşurken, dünyada resesyonun konuşulmadığı tek ülke Türkiye. Müthiş bir potansiyel, üretim ve ihracat var" dedi. Türkiye ekonomisinin, üretim, ihracat ve istihdamı merkeze alan bir yapısal dönüşüm sürecinde olduğunu dile getiren Kavcıoğlu, uluslararası küresel fiyat artışları normale döndüğünde Türkiye ekonomisinin cari fazla verdiğinin görüleceğini ifade etti.Rusya ile ticaret yapan işadamlarının rubleyle ödeme konusunda yaşadığı sıkıntılara değinilmesi üzerine Kavcıoğlu, "Önemli gelişmeler var, ticaret yoğun şekilde devam ediyor. Rusya tarafında da görüşmeler prensip olarak sürüyor. Sadece Rusya ile değil çok uzun süredir diğer ülkelerle swap anlaşmalarımız yerel parayla ticaret noktasında devam ediyor. Rusya ile karşılıklı Türk lirası- ruble ticaretinin yaygınlaşmasında önemli mesafe katettik" dedi.Yıl sonunda hedefin altında bir enflasyon beklediklerini belirten Kavcıoğlu, ciddi tedbirler aldıklarını ve almaya devam edeceklerini, ataletin önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi. Kavcıoğlu, dünyadaki enerji ödemelerinde yaşanan zorluklara ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Enerji ödemelerinde sıkıntı yaşayan ülkelerin olduğunu görüyoruz ama TCMB bu konuda zorluk çekmemiştir. 6 aylık enerji maliyeti geçen sene 17.8 milyar dolarken bu sene 50 milyar dolar. Merkez Bankası tüm ödemelerini rahatlıkla ödüyor, ödeyecek. Bunu karşılayacak güçte rezervlerimiz var."Politika faizinin TCMB için bir para politikası aracı olmaktan çıkıp çıkmadığına ilişkin soruya karşılık Kavcıoğlu, "Faizin, artırılması noktasındaki yaklaşım kullanılmadığı sürece, bir politika aracı olmadığını ifade etmek doğru değil. Çoğu ülke faiz artırımı yapıyor. Kim yanlış kim doğru yapıyor? Zaman gösterir. Onların da çok doğru yapmadığı, iki artırımdan sonra resesyonun konuşulduğu bir yerde hem faiz artırıp hem bir sene sonra düşüreceğini açıklamak ne kadar doğru orantılı? Biz kendi ülkemizin şartları içinde uyguladığımız politikalar çerçevesinde karar veriyoruz. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam üzerine oturmuş ekonomik model ve ihracat ağırlıklı büyümeyi destekleyen bir para politikası yürütüyoruz. Faiz konusunda belki ayrışıyoruz ama Türkiye ekonomisinin olumlu tepkisi konusunda da ayrışıyoruz. İstihdam yaratıyorsanız, ilk çeyrekte yüzde 7'nin üzerinde büyüyorsanız, ki ikinci çeyrek büyümesi yüzde 7'nin üzerinde gelecek, bunları komple değerlendirmek lazım" dedi.Başkan Şahap Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17.6 puanlık güncellemeyle yüzde 42.8'den 60.4'e yükselttiklerini belirterek, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 60.4, 2023 sonunda yüzde 19.2 ve 2024 sonunda yüzde 8.8 seviyelerine tekabül etmektedir" dedi. Gıda enflasyonu tahmini yüzde 71.3 oldu.Kavcıoğlu, Türkiye'nin CDS'inin yükselmesine yönelik soru üzerine ise şunları kaydetti: "Bunun çok adaletli olduğunu düşünmüyorum. Birçok ülkenin yaşadığı ekonomik, siyasi, finansal sıkıntılara baktığımızda Türkiye, bunlardan pozitif ayrıştığı halde, hak etmediğimiz bir CDS değerlendirmesi ile karşı karşıya. Bunu kabul etmiyoruz. Ekonomik olduğu kadar siyasi olduğunu da düşünüyorum. Ekonomi politikalarımıza karşı bir duruş da olabilir."