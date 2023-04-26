Resmi Gazete’de yayımlandı! 2.431 personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci başlıyor. Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 431 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı" ifadeleri kullanıldı. Başvuruların 28 Nisan-08 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.
Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci başlıyor. ⏳— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) April 26, 2023
Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 2️⃣ bin 4️⃣3️⃣1️⃣ sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
🗓 Başvuru tarih aralığı: 28/04/2023-08/05/2023
🔗 Detaylar için: https://t.co/BSbdcw27OL pic.twitter.com/zjUBiXxALp