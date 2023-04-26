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Giriş Tarihi: 26.4.2023 11:17 Son Güncelleme: 26.4.2023 11:18

Resmi Gazete'de yayımlandı! 2.431 personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 431 sözleşmeli personel alım ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

DHA
Resmi Gazete’de yayımlandı! 2.431 personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci başlıyor. Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 431 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı" ifadeleri kullanıldı. Başvuruların 28 Nisan-08 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! 2.431 personel alınacak
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