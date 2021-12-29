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Giriş Tarihi: 29.12.2021 07:54 Son Güncelleme: 29.12.2021 08:05

Resmi Gazete'de yayımlandı! Altın hesaplarının TL'ye çevrilmesinde destek

Resmi Gazete’de yayımlandı! Altın hesaplarının TL’ye çevrilmesinde destek

Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinin desteklenmesi ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Altın hesabının TL'ye çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, 28 Aralık 2021 tarihi itibariyle altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilecek.

MB'NİN O GÜN İLAN EDECEĞİ FİYAT ESAS ALINACAK

Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak.

Dönüşüm sonrası açılacak yeni hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.



Vade sonunda Türk Lirası hesap sahibine ana para ve faizi banka ödeyecek. Vade sonunda, altın fiyatlarından oluşan farkın faizden yüksek olması halinde aradaki farkı Merkez Bankası ödeyecek.



Hesabın vadesinden önce bozulması halinde herhangi bir ödeme yapılmayacak. Söz konusu ödeme desteği bir defaya mahsus olarak uygulanacak.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Altın hesaplarının TL'ye çevrilmesinde destek
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