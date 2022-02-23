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Giriş Tarihi: 23.2.2022 08:58

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlıktan 2 şirkete bir ay men cezası

AA
Resmi Gazete’de yayımlandı: Bakanlıktan 2 şirkete bir ay men cezası

Ticaret Bakanlığı, Sis Steel Inspection Gözetim Etüt Kontrol Servis Hizmetleri Ltd. Şti ile CSS Uluslararası Gözetim Hizmetleri AŞ.'ye mevzuata aykırı davrandığı gerekçesiyle birer ay faaliyetten men cezası verdi.

Ticaret Bakanlığı, iki uluslararası gözetim şirketini mevzuata aykırı davrandıkları gerekçesiyle birer ay faaliyetten men etti.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen Sis Steel Inspection Gözetim Etüt Kontrol Servis Hizmetleri Ltd. Şti ile CSS Uluslararası Gözetim Hizmetleri AŞ, birer ay faaliyette bulunamayacak.

Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlıktan 2 şirkete bir ay men cezası
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