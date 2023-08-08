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Giriş Tarihi: 8.8.2023 01:05 Son Güncelleme: 8.8.2023 01:11

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı mücevherlerin ithalatına ek mali yükümlülük

Bazı kuyumculuk ürünleri ve mücevherlerin Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici ithalatında yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

İHA
Resmi Gazete’de yayımlandı! Bazı mücevherlerin ithalatına ek mali yükümlülük

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; altından olan, pırlantalı altından olan, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlere yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak.

Ek mali yükümlülük Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici menşeli ürünlere uygulanacak.

Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalattan alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek.

Karar yayımını takip eden üçüncü gün yürürlüğe girecek.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı mücevherlerin ithalatına ek mali yükümlülük
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