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Haberler Ekonomi Haberleri Resmi Gazete'de yayımlandı: Filyos’un içme suyu karşılanacak
Giriş Tarihi: 22.2.2023 15:27

Resmi Gazete'de yayımlandı: Filyos’un içme suyu karşılanacak

Filyos Vadisi İçme Suyu ve Altyapı Hizmet Birliği"nin kurulmasına, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4’ üncü maddesi gereğince izin verildi.

İHA
Resmi Gazete’de yayımlandı: Filyos’un içme suyu karşılanacak

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde bulunan Filyos Vadisi Projesi, bünyesinde Filyos Serbest Bölgesi, Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Limanı Projesi ile birlikte diğer sanayi alanları, depolama alanları, konut dışı kentsel çalışma alanları ve çeşitli taşkın koruma yapılarını içeren entegre bir proje olmasından içme suyu için birlik kurulmasına yönelik karar verildi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Çaycuma, Devrek, Gökçebey ilçelerinin belde ve köylerinde yaşanan içme suyu sıkıntısını çözmek için su birliği kurulması kararını 2021 yılında kabul edilmişti. Bu karar Filyos Vadi Projesi için de 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4' üncü maddesi gereğince uygulanacak.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Filyos’un içme suyu karşılanacak
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