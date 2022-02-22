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Giriş Tarihi: 22.2.2022 09:57

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kırsal kalkınma destekleri kapsamında değişiklik

AA
Resmi Gazete’de yayımlandı: Kırsal kalkınma destekleri kapsamında değişiklik

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi için başvurular bu yıl için 15 Mart mesai bitimine kadar, diğer yıllarda 1 Ocak-28 Şubat'ta gerçekleştirilecek

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, tarımsal sulama amaçlı güneş enerjisi sistemleri ile akıllı sulama sistemi yatırımları destek kapsamına alındı.

Düzenlemeyle tebliğe, yerleştirilen sensörler aracılığıyla topraktaki nem oranının algılanarak merkezden veya mobil uygulamayla uzaktan ya da otomasyon aracılığıyla kontrol edilen sulama sistemleri için "akıllı sulama sistemi" ve "proje kontrol görevlisi, resmi kontrol" tanımları eklendi.

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ VE AKILLI SULAMA SİSTEMLERİ DE KAPSAMA GİRDİ

Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri ve akıllı sulama sistemleri de kırsal kalkınma destekleri kapsamına alındı.Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri kurulması başvuruları çerçevesinde, güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanı, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanı gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parsellerde sisteminin çalıştırılması, eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi konularında hibe desteği sağlanacak.

Akıllı sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında da sensörler, tam otomatik fitreler, karıştırıcılı gübre tankları, debi kontrollü gübreleme pompaları, solenoid vanalar, meteoroloji istasyonları ve kontrol sistemleri gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parsellerde sisteminin çalıştırılması, eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi de hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular, bu yıl için 15 Mart mesai bitimine kadar, diğer yıllarda 1 Ocak-28 Şubat döneminde gerçekleştirilecek.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kırsal kalkınma destekleri kapsamında değişiklik
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