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Giriş Tarihi: 18.10.2022 04:59

Resmi Gazete'de yayımlandı! Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişiklik

DHA
Resmi Gazete’de yayımlandı! Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ’de değişiklik

Merkez Bankası'nın finansal istikrarın desteklenmesi ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmeyi amaçlayan Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'inde değişiklikler yapılarak Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 'Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Merkez Bankası 2021 yılı Aralık ayında 'liralaşma stratejisi' kapsamında yabancı para mevduattan Türk lirası mevduata dönüşümü desteklemeye başlamış ve Türk lirası mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde bir adım atmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde, Dönüşüm oranı yerine 2023 yılı başından itibaren Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payını esas alan hedeflere göre menkul kıymet tesisi uygulamasına geçilerek, Menkul Kıymet Tesisi uygulamasında yapılan değişiklik ile menkul kıymet tesis oranı yüzde 5 olarak güncellendi.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişiklik
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