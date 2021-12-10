Resmi Gazete’de yayımlandı: Nükleerde 3. şahıslara karşı sorumluluğa onay

Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşmeye ilişkin değişiklikleri içeren protokolün onaylanması hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Paris'te 12 Şubat 2004'te imzalanan "28 Ocak 1964 Tarihli Ek Protokol ve 16 Kasım 1982 Tarihli Protokol ile Değiştirilen 29 Temmuz 1960 Tarihli Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşmeyi Değiştiren Protokol", taraf ülkelerin nükleer enerji konusundaki sorumluluklarına ilişkin hususları içeriyor.

Protokolde, nükleer hadise olması durumunda ortaya çıkabilecek can kaybı ve kişisel yaralanmalar ile nükleer zararla ilgili tedbir, sorumluluk, tazminat gibi konularda uluslararası hukuk ve anlaşma çerçevesinde izlenecek yola ilişkin detaylar yer alıyor.

Resmi Gazete'de ayrıca, 27 Şubat 2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Karar"ın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da yayımlandı.