Restoranlara sahte yorum cezası

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, abartılı ve sahte ifadelerle ürün satmaya çalışan işletmelere göz açtırmıyor. Yapılan reklamların kanıtlanabilir ve gerçeği yansıtan ifadelerden oluşması ilkesiyle hareket eden kurul, restoranların internetten müşteri çekmek için ürünlerinin altına sahte yorumlar yaptırdıklarını tespit etti. Kurul bu kapsamda yaptığı incelemelerde bir firmaya ait internet sitesinde pet şişe suyun altına "dünyanın en güzel yemeği", "harika servis", "çok güzel oldu" gibi ifadelere yer verildiğini belirledi. Kurul son olarak internet üzerinden hizmet veren bir yemek platformunda sanal mağaza açarak burada yemek siparişi vermek isteyenleri kandıran bir firmayı cezalandırdı. İstanbul Kuştepe'de "Antep 27 Lahmacun Dünyası" isimli restoranın tüketici yorumlarında alakasız ifadeler tespit edildi. Kurul bu kapsamda firma sahibine 550 bin TL idari para cezası uyguladı. Kurulun bu kararı tüm internetten ürün satmak isteyen firmalara emsal teşkil edecek.Şirketler kendi ürünleri hakkında olumlu izlenim oluşturmak veya rakip ürünler hakkında var olan iyi izlenimi bozmak yani yorum sistemini manipüle etmek için kimi zaman gönüllü kimi zamanda paralı yorumcular tutabiliyor. Bireysel tüketicilerin kontrol edebileceği bir başka detay yorumların tarihleri. Birbirine yakın kümelenmiş ve benzer sözcükler barındıran yorumlar şüpheli olabilir.