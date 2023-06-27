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Giriş Tarihi: 28.6.2023

Rezerv 8.5 milyar $ arttı

Rezerv 8.5 milyar $ arttı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervlerin geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydettiğini söyleyen Şimşek, "Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz" dedi.

KKM'DE STOPAJ UZADI
Rasyonel politikalara dönüşün kademeli olarak devam edeceğini anlatan Bakan Şimşek, "Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz" dedi. TL mevduat hesapları ve katılım hesaplarından elde edilen gelirler ile bazı menkul kıymetlere uygulanan indirimli tevkifat oranı uygulaması 31 Aralık 2023'e kadar devam edecek.
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Rezerv 8.5 milyar $ arttı
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