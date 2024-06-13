Rezerv rekoru: 146.1 milyar $

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde, 29 Mart seçimlerinin ardından başlayan hızlı toparlanma, hız kesmeden devam ediyor. Programın uygulanmasına yönelik kararlılık, enflasyonla mücadele için atılan adımlar, risk primindeki düşüş, not artırımları, hızlanan yabancı girişi ve yerlilerin de TL'ye geçişi döviz rezervlerine rekor kırdırdı. Toplam rezervler, 7 Haziran haftasında 2.5 milyar dolar artışla 146.2 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rezervlerde 29 Mart'tan bu yana yaşanan artış 23 milyar dolara ulaştı.TCMB'nin net rezervi de aynı haftada 45.5 milyar dolardan 47.5 milyar dolara yükseldi. Geçen hafta itibarıyla pozitif bölgeye geçen swap hariç net rezervlerde de toparlanma devam etti. 7 Haziran haftasında swap hariç net rezervler 5.9 milyar dolara çıktı. 29 Mart'tan bu yana net rezervlerler 32.1 milyar dolar, swap hariç net rezervler ise 71.5 milyar dolar arttı. Öte yandan döviz hesaplarındaki çözülme de devam ediyor. TCMB verilerine göre döviz hesapları 31 Mayıs- 7 Haziran arasında 1 milyar 847 milyon dolar azalarak 165.5 milyar dolara indi. Döviz hesaplarında 29 Mart'tan bu yana yaşanan düşüş 20 milyar dolara ulaştı. Kur korumalı mevduat hesaplarındaki düşüş 7 Haziran haftasında devam etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, geçen hafta kur korumalı mevduatlar 26.5 milyar TL gerileyerek 2 trilyon 98 milyar liraya geriledi.Borsaya yönelik vergi çalışmasından geri adım atıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasının yeniden değerlendirilmek üzere ertelendiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, "Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM'ye sunulacak" açıklamasında bulundu. Bakan Şimşek, şunlar söyledi: "İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz." Şimşek, Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili yaptığı açıklamada da "7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146.2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi" dedi.