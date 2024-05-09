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Giriş Tarihi: 10.5.2024

Rezervde bir ayda 27 milyar $’lık artış

Rezervde bir ayda 27 milyar $’lık artış
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2.8 milyar dolar artarak 126.9 milyar dolara çıktı. Bir önceki hafta brüt rezervler 124.1 milyar dolar seviyesindeydi. Aynı haftada net rezervler 21.08 milyar dolara yükseldi. Rezervler tarafında dikkat çekici gelişme swap hariç net rezervlerde yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26.7 milyar dolar arttı. Program çalışıyor" dedi.
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Rezervde bir ayda 27 milyar $’lık artış
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