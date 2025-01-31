Rezervde yeni rekor 167.6 milyar $

Orta Vadeli Programın (OVP) uygulanmasındaki kararlılık ve enflasyonda başlayan düşüş süreci ile birlikte TL varlıklara artan ilgi ve ile hızlanan yabancı girişi Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini tarihi zirveye taşıdı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 24 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 537 milyon dolar artışla 99 milyar 328 milyon dolara, altın rezervleri ise 1 milyar 721 milyon dolar 68 milyar 232 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artışla 167 milyar 560 milyon dolara çıkarak tarihi rekor kırdı.Ocak ayın net döviz pozisyonundaki iyileşme 19 milyar dolara yaklaştı. TCMB, haftalık menkul kıymet istatistiklerini de açıkladı. Yabancı yatırımcılar 24 Ocak haftasında 345.4 milyon dolarlık hisse alırken, tahvil alımı da 382.9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yabancıların hisse alımı 5 Nisan 2024 haftasından bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşti.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uygulanan politikalara olan güvenin artmasının rezervlere olumlu yansımaya devam ettiğini vurguladı. Yılmaz, "Güçlenen rezervlerimiz, enflasyonist baskılara karşı tampon görevi üstlenirken, küresel risklere karşı ekonomimizin dış kırılganlığını da azaltmaktadır. Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, dengeli ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışını hedefleyen programımız, bütüncül politikalarla sürdürülecektir" dedi.