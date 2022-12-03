Rezervini tek artıran Merkez Bankası biziz

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmenin temel amaçları olduğunu belirterek, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz" dedi. Farklı kanallardan döviz rezervini attırdıklarını belirten Kavcıoğlu, "Bu yıl rezervini artıran tek Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Kur korumalı mevduat rezervi artırma yöntemlerinden biri. Döviz alım-satımı gibi düşünülmemeli" diye konuştu.Kavcıoğlu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, medyan aylık artış oranının enflasyonda ılımlı yavaşlamaya işaret ettiğini belirtti. Kavcıoğlu ayrıca fiyatı artan kalemlerin fiyatı azalan kalemlere oranına ilişkin bilgi sunan TÜFE yayılım endeksinde de üçüncü çeyrekte belirgin bir gerileme gerçekleştiğini vurguladı. Aylık enflasyonun kademeli bir şekilde tarihsel ortalamalarına yakınsamakta olduğunu gözlemlediklerini dile getiren Kavcıoğlu, "Bu gelişmeyle birlikte enflasyonun gerileyişini sürdüreceğini ve ekim Enflasyon Raporu'ndaki tahmin patikamızla uyumlu bir seyir izleyeceğini öngörüyoruz. Orta vadeli enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22.3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8.8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.Kavcıoğlu, Liralaşma Strateji çerçevesinde uygulanan makro ihtiyati tedbirlerin kredi kompozisyonunda firma kredilerinin ağırlık kazanmaya başlaması ile sonuç verdiğini söyledi. Kavcıoğlu, "2022'de önceki dönemlerin aksine, firma kredileri bireysel kredilerden daha hızlı artış kaydetti. Buna ek olarak, yatırım ve ihracat kredilerinin ticari krediler içerisindeki payı oldukça güçlü bir şekilde yükseldi" dedi. 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde TL ticari kredi net kullanım tutarının 2021 gerçekleşmesinin yaklaşık 6 katı düzeyinde olduğunu anlatan Kavcıoğlu, "Ayrıca, kredilerin ağırlıklı KOBİ'lerce kullanılmış olması, hedefli kredi politikamızın etkinliğine işaret ediyor. Ocak-Kasım'da, KOBİ'lerde net olarak 699 milyar TL tutarında kredi kullanımı gerçekleştirildi" değerlendirmesini yaptı.Merkez'in KKM maliyetini açıklamaması komisyonda tartışmaya neden oldu. Muhalefet milletvekilleri bu konunun açıklanmasını istedi. Kavcıoğlu, bilgi gizlemenin söz konusu olmadığını söyledi. Merkez Bankası Yasası'na göre hareket ettiklerini ifade eden Kavcıoğlu, bu işlemleri rezerv oluşturma anlamında yaptıklarını, döviz alım-satım ihalesi gibi düşünülmesini, yıl sonunda bilançonun belli olacağını söyledi. Muhalefet salonu terk etti.Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin bir yıl öncesine göre 150 ton arttığını belirterek, "Bizim planımız 800 ton civarındaydı. Şu an 765 ton civarındayız, hedeflediğimizin biraz altındayız, bir ayımız var. 800 olmasa da buna yakın bir rakamla bu sene hedefimizi yakalayacağız. Bizim 40-45 tonluk bir rezerv var cevherden çıkarılan, 25 ton oradan geliyor" dedi.