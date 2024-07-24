Rezervler güçleniyor dış yükümlülük azalıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı. TCMB'den yapılan duyuruda, TCMB'nin, rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla uluslararası depo alım işlemlerini gözden geçirdiği belirtildi. Bu kapsamda, 2023'te Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar dolarlık depo alım işleminin karşılıklı mutabakatla sonlandırıldığı bildirilen duyuruda, "Son dönemde depo bakiyelerinin azaltılması yoluyla dış yükümlülüklerimizde yaklaşık 7 milyar dolar karşılığı iyileşme sağlanmıştır" denildi. Suudi Arabistan ile ekonomik ve finansal konulardaki işbirliğimizin devam edeceğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi" dedi.