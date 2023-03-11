Riskli yapılar yakın takipte

11 ilde yıkıma yol açan Kahramanmaraş depremleri sonrası yurt genelinde riskli yapı tespitlerine yönelik ilgi arttı. Evlerinin depreme dayanıklı olup olmadığını merak eden birçok vatandaş, bu konuda hangi kuruma ve nereden başvurması gerektiği konusunda bilgi karmaşası yaşıyor. İşte riskli yapı tespitinin nasıl yapılabileceğine yönelik 7 soru, 7 cevap...Binanın riskli olup olmadığının tespiti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlarca yapılıyor. Lisanslı kurum ve kuruluşların iletişim bilgilerine www.csb.gov. tr adresinden kolayca erişilebiliyor.Yapı tespit başvurusu, www. kentseldonusum.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılıyor. Başvuru, masrafları kendilerine ait olmak üzere maliklerden herhangi biri tarafından gerçekleştirilebilir.Lisanslı kurum ve kuruluşlarca hazırlanan riskli yapı tespit raporu, ilgili belediyeye sunuluyor.Hazırlanan rapor, belediyenin ilgili birimi tarafından incelemeye alınıyor.Riskli olduğu tespit edilen konutların güçlendirilmesi ya da yıktırılması, kanunun emredici hükmü olarak ön plana çıkıyor.Riskli yapıların, maliklere verilen 60 günlük süre zarfında yıktırılması gerekiyor. Bu süreçte yıktırılmayan yapılar ilgili belediyece yıktırılıyor.Riskli yapıların yıktırılmasından sonra yapılacak yeni uygulamalara hisseleri oranında maliklerin 3'te 2 çoğunluğu ile karar verilecek. 3'te 2'lik kesimin aldığı kararı kabul etmeyen maliklerin hisseleri 6306 sayılı Kanun kapsamında anlaşan diğer maliklere satılacak.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu süreçte hak sahiplerine kira yardımı veya anlaşmalı bankalardan kullanacakları kredilere faiz desteği veriyor. Ayrıca vatandaşlara vergi, harç ve ücret muafiyetleri de sağlanıyor.