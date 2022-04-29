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Giriş Tarihi: 29.4.2022 11:23 Son Güncelleme: 29.4.2022 11:35

Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs'ta açılıyor

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs’ta açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 3 Nisan 2017 yılında temeli atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı olan ve yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak törenle 14 Mayıs'ta açılacak. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin Rize-Artvin Havalimanı'na seferlerin 14 Mayıs itibarıyla başlayacağını duyurmasıyla biletler satışa çıkarıldı. THY Rize'ye ilk uçuşunu A330-300 tipi geniş gövdeli Airbus tipi uçakla yapmayı planlıyor. Türk Hava Yolları’nin (THY)14 Mayıs itibariyle yapılan uçuş planlarına göre İstanbul havalimanından günlük karşılıklı 4 sefer, Anadolu Jet Sabiha Gökçen havalimanından ve Ankara Esenboğa havalimanından her gün karşılıklı 1 sefer yapılacağını duyurdu.

Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta, Pazar ilçesinde yapılan Rize-Artvin Havalimanı yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek. Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı için 100 milyon ton dolgu alanı Aralık 2021'de bitirildi.

Havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 265 metreye 24 metre 3 taksi yolu ile 300 metreye 120 metre, 120 metreye 120 metre 2 aprondan oluşuyor.

Rize-Artvin Havalimanı'nın, yöresel mimariyi yansıtan çay yaprağı şeklindeki giriş takı ile çay bardağı şeklindeki kulenin yapımı tamamlandı. Havalimanı içerisinde Türk çayının tanıtımı için büyük öneme sahip Çaykur Müzesi ve mini çay fabrikası çalışmaları ise sona gelindi. 31 bin 847 metrekaresi terminal ve VIP terminal binası olmak üzere mescit, teknik blok, kule, kurtarma ve yangın istasyonu, güç ve ısı merkezi, çok maksatlı garaj ve diğer destek binalarıyla toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alan bulunuyor.

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İnşaatı tamamlanan binalarda, teknik ve iç donanım çalışmalarında sona gelindi.Rize-Artvin Havalimanı'nda, uluslararası izinlerin alınması ve cihazların kurulumunun ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne(D.H.M.İ) ait uçak test uçuşunu ise 14 Nisan'da başarıyla gerçekleştirdi.Rize-Artvin Havalimanı'nın 14 Mayıs'ta düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor.

Öte yandan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin Rize-Artvin Havalimanı'na seferlerin 14 Mayıs itibarıyla başlayacağını duyurmasıyla biletler satışa çıkarıldı. THY Rize'ye ilk uçuşu, A330-300 tipi geniş gövdeli Airbus tipi uçakla yapmayı planladı.Türk Hava Yolları (THY )'nin 14 Mayıs itibariyle yapılan uçuş planlarına göre İstanbul Havalimanı'ndan günlük karşılıklı 4 sefer, Anadolu Jet Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ve Ankara Esenboğa havalimanından her gün karşılıklı 1 sefer yapılacağını duyurdu.

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Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs'ta açılıyor
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