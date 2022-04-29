Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs’ta açılıyor

Rize-Artvin Havalimanı'nın, yöresel mimariyi yansıtan çay yaprağı şeklindeki giriş takı ile çay bardağı şeklindeki kulenin yapımı tamamlandı. Havalimanı içerisinde Türk çayının tanıtımı için büyük öneme sahip Çaykur Müzesi ve mini çay fabrikası çalışmaları ise sona gelindi. 31 bin 847 metrekaresi terminal ve VIP terminal binası olmak üzere mescit, teknik blok, kule, kurtarma ve yangın istasyonu, güç ve ısı merkezi, çok maksatlı garaj ve diğer destek binalarıyla toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alan bulunuyor.