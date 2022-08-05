Rize-Artvin Havalimanı 162 bin yolcu ağırladı

"20 DAKİKADA HAVALİMANINDAYIZ"

Rize'de İstanbul'a seyahat eden Yasin Katmer ise , şehir merkezinden havalimanının çok yakın olduğunu ifade ederek, "Önceden 1 saat süren havalimanına yolculuğum şu anda 20 dakikaya düştü. Bu büyük yatırımı memleketimize getirenlerden Allah Razı olsun. Ben evimden 20 dakikada havalimanında olabiliyorum. Tarif edilemez bir duygu" dedi.