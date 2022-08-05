Rize-Artvin Havalimanı 162 bin yolcu ağırladı

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açılışını gerçekleştirdiği, deniz dolgusu üzerine inşa edilen Türkiye'nin 2'inci havalimanı olan Rize- Artvin Havalimanı 2,5 aylık sürede 162 bin yolcu ağırladı.
Rize-Artvin Havalimanı, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alanı ile yerli yabancı turistlere hizmet veriyor.
TAM KAPASİTE İLE 162 BİN YOLCU AĞIRLADIK
Rize-Artvin Havalimanına günde İstanbul Yeni Havalimanı(İGA)'dan 4, Sabiha Gökçen Havalimanından 3 ve Esenboğa havalimanından 1 sefer olmak üzere toplam da 8 sefer düzenlendiğini ifade eden Rize Valisi Kemal Çeber, "Açılışından günümüze günde 8 sefer ile 162 bin yolcuyu havalimanımız ağırlayarak, seferlerin ise tam kapasite ile gerçekleştirildik" dedi.
"20 DAKİKADA HAVALİMANINDAYIZ"
Rize'de İstanbul'a seyahat eden Yasin Katmer ise , şehir merkezinden havalimanının çok yakın olduğunu ifade ederek, "Önceden 1 saat süren havalimanına yolculuğum şu anda 20 dakikaya düştü. Bu büyük yatırımı memleketimize getirenlerden Allah Razı olsun. Ben evimden 20 dakikada havalimanında olabiliyorum. Tarif edilemez bir duygu" dedi.
İstanbul'dan memleketine havayoluyla gelen Memiş Aybar ise, "Havalimanı ilimiz için çok büyük bir yatırım oldu. Bende çay sezonunu memleketimde geçirmek için buraya geldim. Önceden komşu ilimizde bulunan havalimanını kullanırdık. Şimdi kendi havalimanımızı kullandığımız için ayrıca bir mutluluk içindeyim" dedi.
Bedirhan Köse de, "Havalimanına bu kadar talep olacağını beklemiyordum. Tüm seferler dolu .Bilet bulmak için zorluk çekiyoruz .Rize-Artvin havalimanı memleketim adına büyük bir ihtiyacı karşılamış oldu. Yetkililerden beklentim sefer sayılarının biraz daha artırılmasıdır" dedi.