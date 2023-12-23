Rize-Artvin Havalimanında 1 milyon yolcu karşılandı

14 Mayıs 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Rize- Artvin Havalimanında 1 milyon yolcu karşılanması gerçekleştirildi.

Çayeli- Pazar ilçeleri arasında deniz dolgusu üzerinde Türkiye'nin ikinci havaalanı olarak tarihe geçen ve Havalimanı olarak yapılan Rize- Artvin Havalimanı 14 Mayıs 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından açılışı gerçekleştirilmişti. Yıllık 3 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip olan Rize –Artvin Havalimanı 2 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde inşa edilmişti. İstanbul- Ankara seferleri dışında bu yıl son aylarda haftada bir İzmir seferleri başlatılmıştı. Yaz sezonunda Havalimanına 7 uluslararası sefer gerçekleştirildi.

1 MİLYONUNCU YOLCUSU TÖRENLE KARŞILANDI

Rize- Artvin Havalimanı'nda, yıl içindeki yolcu sayısının 1 milyonu aşması dolayısıyla tören düzenlendi. Havalimanı kulesi, '1 milyonuncu yolcumuzu tebrik ederiz' yazı ile ışıklandırıldı. İstanbul´dan Rize- Artvin Havalimanı´na gelen ve 1 milyonuncu yolcu olan Emine Ataman´ı apronda Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Rize Belediye Başkanı Rahi Metin, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Devlet Hava meydanları Genel Müdür Yardımcısı Fatih Çakmak ve protokol üyeleri karşılarken, uçakta bulunan tüm yolculara ise çay hediye edildi. Rize-Artvin havalimanına İstanbul'dan gelen 1 milyonuncu yolcu Emine Ataman'a karşılama heyetince hediye de takdim edildi.Ataman, "Benim geldiğimi bir eşim ve çocuklarım biliyor. Heyecanlandım o an bayılacağımı zannettim. Çok mutlu oldum. Rize-Artvin Havalimanı gelişimi çok kolaylaştırdı. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" dedi.

BAKAN GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANDI

1 milyonuncu yolcu olan Emine Ataman´ı, apronda Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve protokol üyeleri karşıladı. Törende Rize Valisi İhsan Selim Baydaş cep telefonu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu görüntülü arayarak, görüşlerini vatandaşlara aktardı.

Rize Valisi Baydaş "1 Ocak'tan itibaren havalimanı yolcumuzu karşılayan bir milyonuncu yolcumuzu karşılıyoruz. O aslında ailesine sürpriz yapmış ama ona da sürpriz olmuş oldu. Bu havalimanı için çok güzel bir rakamdır. Bu uçakta bugün yolcu olarak gelen her misafirimize çay hediye ettik" ifadelerini kullandı.

"MÜHENDİSLİK ESERİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı bağlandığı programda, 10 milyon yolcuyu da görmeyi istediklerini ifade ederek, "Havalimanımızın ne kadar ihtiyaç olduğu, ne kadar gerekli olduğu bu vesile ile tescillenmiş oldu. Ben bu etkinliğimize Rize ve Artvin ilimizin yetkililerine Antalya'dan selam gönderiyorum. Havalimanımız hayırlı uğurlu olsun. O bir ulaştırma projesi değil aynı zamanda bir mühendislik eseri. Bu vesile ile başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah Allahuteala bize 10 milyonları da görmeyi nasip etsin" diye konuştu.

UYSAL "EKONOMİK DEĞERİ YÜKSEK"

Artvin Valisi Cengiz Ünsal ise, "Bugün Artvin'imiz ve Rize'miz için büyük bir gün. Biraz evvel Rize Valimizle beraber bir milyonuncu yolcu olan Emine Ataman ablamızı karşıladık. İnşallah bu sayı katlanarak devam edecek. Tabi Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımı çok önemli. Ekonomik değer olmasının yanında ayrıca Türk mühendislik çalışmalarının kıymetli bir örneğidir." dedi.

"KİMSE GELDİĞİMİ BİLMİYORDU"

Havalimanına gelen 1 milyonuncu yolcu Emine Ataman ise, "Ailesine sürpriz yapacakken kendisine bir milyonuncu yolcu sürprizi yapıldığını belirterek, "Bu havalimanını ilimize kazandırdığı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Benim annem babam yaşlı. Kız kardeşim de hastalanmış. Ben de onu merak ettim. Eşime Rize'ye gidiyorum dedim. Daha yeni gelmişsin dedi. Olsun yine gideyim dedim. Biz 10 kardeşiz ve hiçbirine geldiğimi demedim. Bu sabah aradılar ama geleceğimi haber vermedim. Bunlar bana da sürpriz oldu, benim yapacağım sürpriz de gitti. Trabzon olsa gelemezdik ama buradan iniyorum 20 dakikaya Hemşin'e çıkıyorum. Benim geldiğimi bir eşim ve çocuklarım biliyor. Heyecanlandım o an bayılacağımı zannettim. Çok mutlu oldum. Rize-Artvin Havalimanı gelişimi çok kolaylaştırdı. Annem ve babam bana hastayım diye telefon eder. Önceden kardeş kardeşi arıyordu. Sen veya ben gideyim diye" şeklinde konuştu.