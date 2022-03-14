Rize-Artvin Havalimanı’nda deneme uçuşları başlıyor

100 milyon ton taş kullanılan ve 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusu ve yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kule ve çay yaprağı giriş takısı da tamamlanan havalimanı Nisan ayında deneme uçuşları başlayacak. Havalimanı için Pazar Kaymakamlığı'nca sanal ortamda video hazırlandı. Videoda, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının Rize-Artvin Havalimanı'na indiği anlara ve özel anonslara yer verildi.
HİZMET AYAĞIMIZA GELDİ
Rizeli Osman Yetimoğlu (32) adlı vatandaş, "Arada bir İstanbul ve Ankara'ya gitmek için yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Trabzon'a gidip oradaki havalimanını kullanıyoruz. Artık Rize-Artvin havalimanımız açıldığında daha rahat ve kolay seyahat yapacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
Rize'de yaşayan Seçkin Memişoğlu (38) ise; "Rize-Artvin Havalimanı açıldığında her şey çok daha kolaylaşacak. Hizmet artık ayağımıza geldi. Önümüzdeki ay deneme uçuşlarının yapılacak olması bizleri çok heyecanlandırdı. Devletimizden Allah razı olsun." şeklinde konuştu.Bakan Karaismailoğlu'ndan Rize-Artvin Havalimanı paylaşımı: Az kaldı... Rize Artvin Havalimanı’nın pisti uçuşlara artık hazır