Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor
Giriş Tarihi: 14.3.2022 10:29 Son Güncelleme: 14.3.2022 10:40

Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Rize-Artvin Havalimanı’nda deneme uçuşları başlıyor

Türkiye'nin deniz üzerine yapılan 2'nci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları Nisan ayında başlayacak.

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan, Ulaştırma ve Alt yapı bakanlığınca projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nda açılış için gün sayılıyor.

100 milyon ton taş kullanılan ve 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusu ve yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kule ve çay yaprağı giriş takısı da tamamlanan havalimanı Nisan ayında deneme uçuşları başlayacak. Havalimanı için Pazar Kaymakamlığı'nca sanal ortamda video hazırlandı. Videoda, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının Rize-Artvin Havalimanı'na indiği anlara ve özel anonslara yer verildi.

HİZMET AYAĞIMIZA GELDİ

Rizeli Osman Yetimoğlu (32) adlı vatandaş, "Arada bir İstanbul ve Ankara'ya gitmek için yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Trabzon'a gidip oradaki havalimanını kullanıyoruz. Artık Rize-Artvin havalimanımız açıldığında daha rahat ve kolay seyahat yapacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Rize'de yaşayan Seçkin Memişoğlu (38) ise; "Rize-Artvin Havalimanı açıldığında her şey çok daha kolaylaşacak. Hizmet artık ayağımıza geldi. Önümüzdeki ay deneme uçuşlarının yapılacak olması bizleri çok heyecanlandırdı. Devletimizden Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu'ndan Rize-Artvin Havalimanı paylaşımı: Az kaldı... Rize Artvin Havalimanı’nın pisti uçuşlara artık hazır

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA