Rize-Artvin Havalimanı’nda deneme uçuşları başlıyor

100 milyon ton taş kullanılan ve 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusu ve yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kule ve çay yaprağı giriş takısı da tamamlanan havalimanı Nisan ayında deneme uçuşları başlayacak. Havalimanı için Pazar Kaymakamlığı'nca sanal ortamda video hazırlandı. Videoda, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının Rize-Artvin Havalimanı'na indiği anlara ve özel anonslara yer verildi.