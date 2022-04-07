Rize-Artvin Havalimanı’nda son rötuşlar! Bir dev eser için daha geri sayım başladı...

3 Nisan 2017'de temeli atılan ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da tamamlanarak, havalimanı önümüzdeki günlerde test uçuşları için hazır hale getirilmeye başlandı.