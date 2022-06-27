Rize-Artvin Havalimanı’ndan ilk yurt dışı uçuşu yapıldı

Koronavirüs pandemisinin etkisini kaybetmesiyle birlikte 2 yıl aradan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen 2022 yılının Rize'deki ilk hac kafilesi bugün havayolu ile kutsal topraklara hareket etti.Türk Hava yollarına ait uçakla 142 hacı adayı için Pazar İlçe Müftülüğü tarafından Rize-Artvin Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Hac görevini yapmak üzere havalimanından kutsal topraklara gitmek için bekleyen hacı adayları mutluluk gözyaşları döktü.

Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı uçuşunu gerçekleştireceklerinden dolayı çok şanslı olduklarını belirten Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, "Bu günü gerçekten dolu dolu yaşıyoruz. Rize-Artvin Havalimanı'nı ilk kez yurtdışı uçuşu yapıyor. Bu Cumhurbaşkanımızın özel ikramıdır. Bugün Rize-Artvin Havalimanı'ndan kalkan uçak direk olarak Suudi Arabistan'a uçacak. Gerçekten bugün her şey dört dörtlük. Hacılarımızın ve bütün ümmeti Muhammed'in dualarıyla bu millet dimdik duracak." ifadelerini kullandı.

"EVİMİZDEN DİREK ARABİSTAN'A GİDİYORUZ"

Hacı adaylarından Mehmet Kahya, Rize'den direk Suudi Arabistan'a kutsal topraklara uçacaklarından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, " Hac yolculuğuna kendi evimizdeki Rize-Artvin havalimanından direk gidiyoruz. Bu anlatılamaz bir duygu. Memleketimden direk uçtuğum için çok mutluyum. Allah hacılığımızı kabul eder inşallah"

Pandeminin ardından Rize'de ilk hacı adaylarının Rize-Artvin Havalimanından uğurladıklarını ifade eden Pazar İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Kazım Genç ise "2 yıl pandemi dolayısıyla bir hac vazifesi yerine getirilememişti. 2 yılın ardından pandeminin etkisini kaybetmesiyle birlikte bugün hacılarımızı Rize-Artvin havalimanından ilk yurtdışı uçuşu ile beraber uğurluyoruz. Çok büyük bir heyecan var," şeklinde konuştu.