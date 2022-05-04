Rize-Artvin Havalimanı’ndan üretime 1.2 milyar $’lık katkı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılması planlanan Rize-Artvin Havalimanı'nda inceleme yaptı. Havalimanının terminal binası, CIP ve VIP salonları ve diğer eklentilerini gezen Karaismailoğlu, çalışmaların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.Apronda gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, aktif havalimanı sayısının 57'ye çıktığını, 3 milyon metrekare alanda inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı ile bu sayıyı 58'e çıkaracaklarını dile getirdi. Rize-Artvin Havalimanı'nın yapım döneminde 56 farklı sektöre katkı sağladığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bu bağlamda yapım döneminde milli gelire 556 milyon dolar, istihdama 28 bin 100 kişi, üretime ise 1.2 milyar doların üzerinde katkı sundu" dedi.Rize-Artvin Havalimanı'nın Ordu-Giresun Havaliman'nın ardından Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa ettiği ikinci, dünyanın ise 5'inci havalimanı olduğuna dikkat çekem Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Avrupa'da başka bir örneği de yok. Havalimanımızın pist, apron, taksi yolu ve tüm altyapı imalatlarını tamamladık. Nisan başından itibaren de deneme uçuşları başladı. 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak bir proje. Yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek. 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binalarıyla birlikte toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alanı bulunan muazzam bir yapıdan bahsediyoruz."Havalimanı ile Rize ve Artvin'e yurtiçi ve dışından hava yoluyla kesintisiz ulaşımın sağlanabileceğini anlatan Karaismailoğlu, "Bu da Rize ve Artvin illeri başta olmak üzere yörenin doğal güzelliklerini dünya turizmine açacak. Karadeniz bölgemizin ulaşım ihtiyacını daha hızlı ve konforlu bir şekilde sağlayacak" ifadelerini kullandı.