Rize’de usta öğreticiler atıkları ekonomiye kazandırıyor

"HER ŞEYİ DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ"

Bazı atık malzemelerden hazırladıkları ipi, kasnakla dokuyarak kilim haline getirdiklerini anlatan Yelkenci, projeyi Çayeli Belediyesinin katkılarıyla, "Annesinin Sandığı Kızına Çeyiz Olsun" adlı çalışma ile de büyüttüklerini ifade etti.

Yelkenci, böylece hiçbir şeyi atmadan değerlendirme imkanı bulduklarını ifade ederek, "Poşet, çay atığı ve mısır yaprağını değerlendirmeye başladık. Her evde, her şey değerlendirilmeli. Poşetler çok önemli, doğada kaybolmuyor ve bu şekilde değerlendirmeliyiz. Her şeyi dönüştürebiliriz, yoksa doğayı kaybedebiliriz." dedi.

Projeye iki yıl önce başladıklarında bu aşamaya geleceklerini hayal bile etmediklerini dile getiren Yelkenci, iyi bir yere geldiklerini belirtti.

Yelkenci, "Şu anda üretime, satışa döndük. Sıfır atık düşüncesiyle elde ettiğimiz ürünleri satışa da çevirdik. Ev hanımları ve usta öğreticilerimiz yaptıkları ürünlerle ekonomik kazanç sağlıyor. Atmıyorlar, kazanca çeviriyorlar." diye konuştu.

"YENİ ŞEYLER ÜRETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Projeye katkı sunan usta öğreticilerden Beyhan Şuşoğlu Şişman, mısır yaprağını kumaşa dönüştürdüklerini belirtti.

Bu kumaşı iskemle, tablo yapımında değerlendirdiklerini anlatan Şişman, "Sıfır Atık Projesi"ne en üst düzeyde katkı sunmak istediklerini söyledi.

Şişman, fuarlarda ürünlerinin beğeni gördüğünü dile getirerek, "Mısır yaprağından çanta, şezlong yaptık. Çok beğenildi ve sattık. Sipariş alıyoruz. Böylece daha önce çöpe attığımız ürünlerden ailemize katkıda bulunuyoruz. Maddi kazanç sağlıyoruz ve sağlamaya devam edeceğiz. Yeni şeyler üretmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.