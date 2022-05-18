Rize’de yatırım ve projeler bir bir hayata geçiyor

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, şehirde gerçekleştirmiş olduğu ve devam eden çalışmaları hakkında SABAH Gazetesi muhabiri Özgür Özdemir'e açıklamalarda bulundu.
Kent merkezindeki Çarşı Mahallesi, Belediye Bloklarında çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Rahmi Metin, "Belediye blokları bu yılsonuna doğru tamamlanarak hizmete girecek ve bu model Rize'nin kentsel dönüşümüne de ışık tutmuş olacak. Rize'nin ticari anlamda kalbi dediğimiz çok önemli bir bölgenin kentsel dönüşümünü hayata geçiriyoruz. Bu manada başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, Rize Milletvekillerimize ve burada ticaret yapan esnafımıza teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.
MİLLET BAHÇESİ
Rize Millet Bahçesi'nin yaklaşık 400 dönümlük özel bir proje olduğunu kaydeden Başkan Metin, "Yirmi metrelik bir yürüyüş bandı içerisinde denizin yosunun kokusunu alarak yürüyeceğimiz bir parkur oluşturacağız. Ayrıca içerisin de; gençlik merkezi, çay çarşısı, yer altı otoparkı, su fıskiyeli iskele, festival ve sosyal aktiviteler için oluşturulacak yeşil bir alan, cami, bilim merkezi, kay kay pisti ve sosyal tesisleri içinde barındıracak güzel bir millet bahçesi olacak." şeklinde konuştu.
ÇAY ÇÖPÜNDEN MANGAL KÖMÜRÜ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ
Belediye Başkanı Metin; "Şehrimizin başlıca geçim kaynağı çaydır. İşlendikten sonra ortaya çıkan çay çöpünün bir kısmı gübre olarak kullanılsa da büyük bir kısmı atıl olarak çürümeye terk edilmekteydi. Mangal Kömürü ve Elektrik Üretim Tesisi'ni hayata geçirerek çay çöpünden mangal kömürü elde ediyoruz. Fosil yakıt tüketiminin azaltılması ile yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması noktasında ürettiğimiz kömür; çevreye hiçbir zararı olmadığı için sera gazı azaltılması hedeflerine uyum sağlamaktadır." açıklamasında bulundu.
İÇME SUYUNDAN ELEKTİRİK ELDE EDİLİYOR
Şehirde tüketilen içme suyundan faydalandıklarını belirten Metin, "İçme suyunun debisinden faydalanarak suyu enerjiye dönüştürmek için Hidroelektrik Santrali'ni hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Metin, "Çevreye ve suya etki etmeden ana şebeke hattına yerleştirilen türbin sayesinde yapılan santral ile 0,8 megavat elektrik üretimi yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.
DENİZ FENERİ SOSYAL TESİSİ
Metin, "Boğaz mahallemizde deniz feneri şeklinde içinde deniz müzesi olan, iskelesi ile olta balıkçılığı da yapılabilecek, güneşin batışının izlenebildiği, büyük küçük gençler için oyun alanı ve plaj imkanı da sunacak bir sosyal tesisimiz yapım aşamasındadır." dedi.
ISIRLIK TABİAT PARKI VE SOSYAL TESİSİ
Isırlık Tabiat Parkı ve Sosyal Tesisi'nin Milli Parklar tarafından yapılan bir proje olduğunu ve kendilerine devredildiğini belirten Başkan Metin; "Biz buraya da 20 milyonluk çok güzel bir gezi destinasyonu çalışması ve 50 dönümlük ormanlık bir araziyi daha birleştirip orda da macera parkı ve yürüyüş parkuru yapacağız. Yapımında sona yaklaştığımız sosyal tesisimizle çok farklı bir güzelliğe dönüşüm sağlayacağız. Bunu birlikte vatandaşlarımız buraya geldiklerinde güzel zaman geçirecek." diye konuştu.
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI
Geçtiğimiz hafta yapımı tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Rize-Artvin Havalimanı'nın bölgeye büyük bir değer kattığını belirten Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Rize'ye toplamda 1 milyon 200 bin yerli ve yabancı turist geliyorsa, bu belki de 4-5 katına çıkacaktır. Ayder, Fındıklı'nın vadileri, Çağlayan Vadisi ve Aslan Dere taraflarını düşünün. Pazar, Hemşin organik bir vadi. Tüm buralara gelecek yerli ve yabancı turistler ciddi anlamda havalimanından yararlanacak. Burası artık Türkiye'nin kapalı bir noktası değil, tam aksine Ortadoğu'ya, Orta Asya'ya, Kafkasya'ya, Rusya'ya, Çin'e doğru açılacak önemli bir kapıya dönüşecek." ifadelerini kullandı.