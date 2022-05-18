Rize’de yatırım ve projeler bir bir hayata geçiyor

ISIRLIK TABİAT PARKI VE SOSYAL TESİSİ

Isırlık Tabiat Parkı ve Sosyal Tesisi'nin Milli Parklar tarafından yapılan bir proje olduğunu ve kendilerine devredildiğini belirten Başkan Metin; "Biz buraya da 20 milyonluk çok güzel bir gezi destinasyonu çalışması ve 50 dönümlük ormanlık bir araziyi daha birleştirip orda da macera parkı ve yürüyüş parkuru yapacağız. Yapımında sona yaklaştığımız sosyal tesisimizle çok farklı bir güzelliğe dönüşüm sağlayacağız. Bunu birlikte vatandaşlarımız buraya geldiklerinde güzel zaman geçirecek." diye konuştu.