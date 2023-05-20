Rize’ye Millet Bahçesi geliyor

Rize Belediyesi'nin şehirde oluşturduğu sosyal alan projeleri içerisinde yer alan ve deniz dolgusu yapılarak elde edilen toplamda 600 dönüme yakın Millet Bahçesi Projesinin üst yapı ihalesi yapıldı.

Bir yıl içerisinde de üst yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla Millet Bahçesi vatandaşların hizmetine açılacak. Millet Bahçesinin içerisinde vatandaşlar denize sıfır yürüyüş yapabilecek. Millet bahçesi içerisinde 4 önemli eser olan bilim merkezi, kent müzesi, cami ve engelsiz yaşam merkezi de olacak.



"ZAMAN İÇERESİNDE 4 TANE DAHA ESER YAPACAĞIZ"

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Millet Bahçesinin içerisinde 4 tane daha eserin yapılacağını belirterek "Yaklaşık 2-3 yıldır ciddi bir dolgu faaliyeti vardı. Ulaştırma Bakanlığımızın Altyapı Müdürlüğünden, özellikle buradaki hassasiyetimiz denize sıfır sahil. İnsanlar burada gezerken önünde herhangi bir dolgu malzemesi olmasın. Tamamıyla kamuya ait sıfır sahilli, bir millet bahçesiyle beraber birleştirdik. Burada 1990'lı yıllardan beri devam eden hemen hemen 280 dönüme yakın bir dolgu vardı. Bizde son 2-3 yılda bunun üzerine 250 civarında bir dolgu daha yaparak, takriben 600 dönümlük bir alanı Rize Millet bahçesi olarak planlandı. Peyzaj çalışmaları yaklaşık 1 yıldır sürüyordu. Deprem vesilesiyle ihale ertelenmişti. Allah'a şükürler olsun bakanlığımızın destekleriyle 10 Mayıs itibariyle ihale yapılmış oldu. Önümüzde ki günlerde teslimle beraber artık kazma vurulur. Kazma vurulur derken burada her gün kazma vuruluyor. İnşallah peyzaj düzenlemesi ve sosyal tesislerin oraya kondurulmasıyla beraber millet bahçemiz bir yıl içerisinde tamamlanır. Millet bahçesinde önemli bir noktada şu, bizim zaman içeresinde 4 tane daha eser yapacağız. Bunlardan biri Millet camisi olacak. Kent müzesi, bilim merkezi ve engelsiz yaşam merkezi olacak. Bunlarda ilerleyen yıllarda adım adım olacak" ifadelerini kullandı.