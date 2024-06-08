Robot imalatına 5.5 milyarlık teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 22 yılda yatırım teşvik sistemiyle endüstriyel robot imalatı alanında 5.5 milyar lira tutarında 72 yatırımın önünü açtıklarını söyledi. Kacır, Sivas'ta Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde TEZMAKSAN Robot Teknolojileri Hacı Mustafa Aydoğdu Üretim Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, katma değerli ve nitelikli üretimin anahtarı haline gelen endüstriyel robot alanında lider teknoloji girişimlerini ortaya çıkaracaklarını söyledi. Kacır, "Bu alanda teknoloji girişimleriyle, üretim altyapısıyla dünyada söz sahibi olacağız" dedi.