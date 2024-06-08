Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Robot imalatına 5.5 milyarlık teşvik
Giriş Tarihi: 9.6.2024

Robot imalatına 5.5 milyarlık teşvik

Robot imalatına 5.5 milyarlık teşvik
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 22 yılda yatırım teşvik sistemiyle endüstriyel robot imalatı alanında 5.5 milyar lira tutarında 72 yatırımın önünü açtıklarını söyledi. Kacır, Sivas'ta Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde TEZMAKSAN Robot Teknolojileri Hacı Mustafa Aydoğdu Üretim Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, katma değerli ve nitelikli üretimin anahtarı haline gelen endüstriyel robot alanında lider teknoloji girişimlerini ortaya çıkaracaklarını söyledi. Kacır, "Bu alanda teknoloji girişimleriyle, üretim altyapısıyla dünyada söz sahibi olacağız" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Robot imalatına 5.5 milyarlık teşvik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA