Roketsan son teknoloji ürünleriyle Brezilya’da

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen fuarda Roketsan, son teknoloji ürünlerini bölge ülkelerindeki kullanıcı makamların beğenisine sunuyor.

LAAD fuarı hem Roketsan hem de Türk savunma sanayisi için önem taşıyor. Türkiye'nin "milli katılım" gösterdiği fuarda Roketsan da tecrübeli kadrosu ve geniş ürün yelpazesiyle Latin Amerika bölgesindeki işbirliklerini artırmak için yerini alıyor.

Brezilya Savunma Bakanlığı ve Brezilya Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen fuarda, kamu ve özel sektörden onlarca sektör oyuncusu da katılımcılar arasında yer alıyor. Bu bakımdan LAAD fuarı, Roketsan'ın bölgesel pazarlama faaliyetleri açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir bir şekilde sağlamanın yanı sıra dünya pazarında da önemli başarılarla alanının en gözde firmalarından biri haline gelen Roketsan, bu fuara 11 ürünüyle katılıyor.

Roketsan'ın LAAD fuarında sergileyeceği ürünler, SİHA'larla birlikte başarısını dünyaya kanıtlayan mini akıllı mühimmatlar MAM-L, MAM-C ve MAM-T, bölge ülkelerinin savunmasını güçlendirecek Kısa Menzilli Tanksavar Silahı KARAOK, Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi OMTAS, Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Silah Sistemi LUMTAS, muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli/sabit birlik ve tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılmak üzere geliştirilen SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, yüksek hassasiyetli TEBER Güdüm Kiti, üstün teknolojileriyle rakiplerine meydan okuyan HİSAR hava savunma füzeleri, hava, kara ve deniz platformlarından atılabilen seyir füzesi ÇAKIR ve yeni geliştirilen LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi olarak sıralanıyor.

Dünyadaki muadillerine göre fiyat performans açısından öne çıkan ve tüm dünyada tercih edilir hale gelen bu ürünlerle fuarda yerini alan Roketsan, önemli işbirlikleriyle yurda dönmeyi hedefliyor.

Dün başlayan LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı, 14 Nisan'a kadar devam edecek.