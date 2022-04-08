ROKETSAN ’zorlu görevlere hazır’ diyerek paylaştı: Gözü pek hedefi tek!

Savunma Sanayii alanındaki hamlelerine hız kesmeden devam edem Türkiye için yeni projelerden ÇAKIR seyir füzesi geçtiğimiz ay tanıtılmıştı. ROKETSAN, ÇAKIR füzesi ile ilgili bugün yeni bir paylaşım daha yaptı.

ROKETSAN, "Turbojet motoruyla, maliyet etkin çözümleriyle ve farklı platformlarda çok sayıda taşınabilir yapısıyla ÇAKIR seyir füzesinin gözü pek, hedefi tek!" dedi.