ROKETSAN’ın en yeni ürünleri görücüye çıkıyor

ROKETSAN, IDEF 23 kapsamında, 7 yeni ürününü ziyaretçilerini beğenisine sunacak. Ürünlerin basın lansmanı İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya ROKETSAN Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit ve Genel Müdürü Murat İkinci katıldı.

BAŞKAN YİĞİT: ROKETSAN BİR TEKNOLOJİ ÜSSÜDÜR

ROKETSAN Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, "İlk defa sizlerle tanıştıracağımız ürünleri önceleyeceğiz. Bugün 6-7 ürünümüz ilk defa buluşacak. ROKETSAN kapasitesini artırma atılımı içinde. 2024 yılı içinde kapasitesini ikiye katlamış durumda olacak. ROKETSAN bir teknoloji üssü. 2022 yılı itibariyle 850 milyon dolarlık ciromuz var. Cirosunun yuzde 32'si ihracat. Hedefimiz önümüzdeki yıl yüzde 50'lere ulaşmak. 4 bin 500 den fazla çalışanımız var. Yaş ortalamamız 32. 800 milyon dolarlık alt yapı harcaması yapıyoruz." dedi.

ÖNCELİĞİMİZ KENDİ SİLAH ALTYAPIMIZ

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise, "2023 yılını ve yatırım yılı olarak değerlendiriyoruz. ROKETSAN'ın 40 yakın AR-GE projesi var. ROKETSAN bir teknoloji firması. 2000'den fazla şirketle işbirliği yapıyoruz. TSK'nın vuruş etkinligini artırmak için AR-GE çalışmalarına devam ediyoruz. ROKETSAN ürünleri uluslararası pazarda rüştünü ispatlamış durumda. Önceliğimiz kendi silah altyapımız.

Görücüye çıkacak ürünler şunlar: UMTAS GM, MAM-L IIR, MAM-T IIR, SİPER, İHA-230, Mobil Hava Savunma Sistemi - BURÇ ve KMC-U...