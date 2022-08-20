Roman vatandaşlara 12 yeni meslek merkezi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınların ve Roman vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlaması için bu yıl 71 yeni Aile Destek Merkezi (ADEM) ve 12 yeni Sosyal Destek Merkezi (SODAM) açacaklarını bildirdi. Yanık, ADEM ve SODAM'larda kadınlara ve Roman vatandaşlara yönelik psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişim konularında kurs ile eğitimler verildiğine değinerek, ADEM ve SODAM'ların yaygınlaştırılmasına devam edeceklerini ifade etti. Yanık, "2014'te açılan SODAM'lardan 330 bin Roman vatandaşımız faydalandı" dedi.