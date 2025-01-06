Rosatom, Siemens’i mahkemeye veriyor

Rusya devlet şirketi Rosatom, inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için gerekli ekipmanların teslimatını reddettiği gerekçesiyle Alman Siemens şirketine dava açacağını duyurdu. Rosatom Genel Müdürü Sergey Lihaçev, Siemens'in daha önce üretilmiş ve ödemesi yapılmış ekipmanları teslim etmeyerek projede ek maliyetlere ve zaman kayıplarına neden olduğunu belirtti. Lihaçev, "Bu durum ek satın alma maliyetlerine ve montaj takviminde gecikmelere yol açtı. Bu gerekçelerle hukuki süreç başlatacağız" dedi. Siemens Energy, Akkuyu NGS için ekipman teslimatını reddetme nedeninin "Alman hükümetinin ihracat izinlerini vermemesi" olduğunu açıkladı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS inşaatının yüzde 90'ının tamamlandığını ancak Siemens'in ekipman teslimatındaki gecikmesi nedeniyle santralin devreye alınmasının ertelendiğini söyledi. Bayraktar, Alman şirketin kararının yaptırımlarla ilgili olabileceğini ima ederek, Rosatom'un bu ürünler için Çin'den alternatif bir sipariş verdiğini açıkladı. Aralık 2024'teki bir törende Bayraktar, santralin ilk reaktörünün 2025 yılında test aşamasında çalıştırılacağını belirtti.