Rosatom, Sinop Nükleer Santrali için istekli

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rosatom'un Sinop'la ilgili hazırlık süreci tamamlanana kadar Akkuyu'yu bitirip, buradan Sinop'a geçmek istediğini belirtti. Bayraktar, "Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde Sinop'ta lisanslama çalışmaları bitecek. O ekip Akkuyu'dan yukarı gidecek. Dolayısıyla onların bu işe doğal istekli olmasının en temel noktası bu ve bu anlamda bana ve birçoklarına göre de öndeler" diye konuştu. Nükleer konusunda Türkiye'nin 2050 yılına kadar 20 bin megavata ulaşma hedefine değinen Bayraktar, yeni santrallerde Türkiye'nin teknoloji transferi ve yerlileştirme gibi hedeflerinin yanı sıra özel sektörle ya da kamu şirketleriyle ortak bir model degeliştirebileceğine işaret etti. Bayraktar Akkuyu'da inşaat planlarının büyük oranda hedefe uygun ilerlediğini söyledi.Alparslan Bayraktar, Trakya'daki üçüncü nükleer projesi için de "Çin'le zaten çok geçmişten gelen bir görüşme sürecimiz var. Çin Devlet Başkanı ile Astana'da görüşmemizde gündem maddelerinden bir tanesi buydu. Onların da Trakya'da bugüne kadar sürdürdüğümüz bir müzakere süreci var" dedi. 4 reaktörlük Akkuyu'nun yanı sıra Sinop ve İğneada'a 8'er reaktör kurulabilecek bir kapasite olduğunu belirten Bayraktar, "20 reaktörlük, yani 20-25 bin megavatlık bir kurulu güce böylece ulaşabiliriz. Bu takvim 2040'lı yılları bulabilir" diye ekledi. Bu ay sonunda ABD'li Westinghouse'un kendisini ziyarete geleceğini söyleyen Alparslan Bayraktar, Avrupa'nın enerji arz güvenliği ile ilgili endişelerinin giderilmesi için teknik altyapının hazırlanması halinde Türkiye'nin Bulgaristan'a yapılacak gaz transferini 3.5 milyar metreküpten 7 milyar metreküpe kadar çıkarabileceğini, 25-30 milyar metreküplük LNG işleme kapasitesinden de Avrupa ülkelerini yararlandırabileceğini söyledi. Avrupa'da son zamanlarda çözüm formülü olarak Türkiye'nin Azerbaycan'dan aldığı gazı Avrupa'ya satması, ortaya çıkan boşluğu da Rusya'dan gaz alarak doldurması gibi formüller konuşuluyor. Bakan Bayraktar, Kuzey Akım'ın bugün için çalışmadığını, Ukrayna üzerinden geçen transitin süresinin uzatılmayacağının da açıklandığını anımsattı.