Rosatom Teknik Akademisi, NPPES ve ASO temsilcileri bir araya geldi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yapılan açıklamada, toplantıda NPPES-2023 kapsamında Türk ve Rus eğitim kuruluşlarının katılımıyla bir panel düzenlenmesi planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, tarafların, Rosatom Teknik Akademisi ve ASO ortak çalışma grubunun Akkuyu NGS projesi için personel eğitimine ilişkin konuların görüşülmesi ve bir yol haritası oluşturulması amacıyla daha kapsamlı bir toplantı gerçekleştirme niyetlerine dikkat çekildi.

Tarafların, ASO Koleji'nin ortak eğitim programının hayata geçirilmesine ilişkin üçlü bir anlaşmayı da NPPES'te imzalamaya hazır olduklarına işaret edilen açıklamada, "Eğiticilerin Eğitimi" kurslarının düzenlenmesi ve Akkuyu NGS tedarikçi kuruluşlarının çalışanlarına eğitim verme olasılığının da toplantıda masaya yatırıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Teknik Akademisi Uluslararası İş birliği ve Uluslararası İş Geliştirme Departmanı Rektör Yardımcısı ve Direktörü Pavel Zhuravlev, Akkuyu NGS projesine katılan iş dünyası ve kuruluşların temsilcileriyle yapılması planlanan panelde yer alacak Türk uzmanlar aracılığıyla çalışanların eğitimine de katkı sağlanacağını ifade etti.