Rosatom’un Genel Müdürü Likhachev: Türk şirketleriyle çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz

Türk şirketleriyle çalışmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, "Ülkenin en büyük projesinin hayata geçirilmesine katılım isteklerini de memnuniyetle karşılıyor, azimlerini, gayretlerini, deneyim kazanma isteklerini ve nükleer endüstri tedarikçileri statüsünde yeni yetkinliklerini takdir ediyoruz. Şu anda Akkuyu NGS sahasında yaklaşık 25 bin kişi çalışmaktadır. Bunların yüzde 80'den fazlasını Türk inşaat şirketlerinde çalışan Türk vatandaşları oluşturmaktadır ve zamanla bu sayı artacaktır" dedi.

Projedeki toplam Türk firması sayısının da artacağını belirten Alexey Likhachev, "Aynı zamanda, böylesine büyük ölçekli ve teknik bakımdan karmaşık bir projenin yönetiminin tüm katılımcılarına büyük sorumluluklar getirdiğinin hepimiz farkındayız. Burada çalışmaya aday olan her şirketten öncelikle, belirlenen görevleri uygulama yeteneğinin onaylanmasını bekliyoruz. Rosatom'un şeffaf satın alma sistemi Türkiye sahasında da başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Sahada en nitelikli ve deneyimli yükleniciler görev yapmaktadır. İkinci şartımız ise üstlenilen yükümlülüklerin son derece şeffaf, dürüst ve titiz bir şekilde yerine getirilmesidir. Son olarak şirketin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği, 2023'te ilk ünitenin inşasının tamamlanması hedefine ulaşılmasına katkıda bulunmak için mümkün olan her şeyi yaptığını görmek istiyoruz" diye konuştu.





Rosatom, Alexey Likhachev'in değerlendirmesine ek olarak şu açıklamaya yer verdi: Akkuyu Nükleer A.Ş, proje katılımcılarından çekilmesinin ardından Türk şirketi TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM) ile sözleşme imzalamıştır. Mevcut alt yükleniciler kapsamında devam eden tüm işler, Ekim 2019 tarihinden itibaren NGS inşaat projesinde yer alan TSM'ye devredilmiştir. Yeni ana yüklenici TSM ile sözleşme imzalamadan önce Akkuyu Nükleer yönetimi projeye katılan alt yüklenicilerle görüşmelerde bulunmuştur. Akkuyu NGS inşaatı için yeni ana yüklenici ile sözleşme yapılmasına ilişkin anlaşmaların teyidi alınmıştır.